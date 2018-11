De retour un niveau convenable avec Liverpool (4 passes décisives et 1 but en 12 matches), Daniel Sturridge (29 ans) revit cette saison. L’attaquant anglais vient toutefois d’être rattrapé par une affaire de paris sportifs. Comme le rapporte The Telegraph, la Fédération Anglaise de Football aurait débuté une enquête sur l’attaquant anglais.

En janvier 2018, il aurait effectué un pari alors que : "un joueur ne doit pas parier, directement ou indirectement, ni donner des instructions à, permettre, amener ou permettre à une personne de parier " selon le règlement de la Fédération Anglaise. Il a jusqu’au mardi 20 novembre à 18 heures pour répondre aux faits qui lui sont reprochés.