Auteur d’une saison pour le moins réussie et ponctuée d’un titre de champion du monde, Kylian Mbappé a marqué les esprits jusqu’au Roi Pelé. Présent dans l’équipe de la saison 2017/18 de FIFA - The Best, l’attaquant du PSG a reçu les louanges d’un certain David Trezeguet, lui aussi ancien champion du monde avec les Bleus en 1998.

Et Trezegol s’est montré dithyrambique envers Mbappé, voyant même ce dernier prendre la succession du tandem Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. « Mbappé c’est un joueur qui nous a montré ses qualités en club, mais aussi en Équipe nationale. À mon avis c’est un joueur qui a du présent, mais qui est l’avenir du football. C’est l’après-Cristiano Ronaldo, c’est l’après-Messi, c’est un joueur exceptionnel. » Le principal intéressé devrait apprécier.