Après une troisième année réussie en MLS avec le New York City - avec 24 réalisations au total et une sélection avec la Roja qu’il n’a pas pu honorer à cause d’une blessure - David Villa s’est longuement livré dans un entretien accordé à Marca. Il a notamment été interrogé sur un possible retour en Europe.

Voilà ce qu’a répondu le goleador espagnol : « ça me rend heureux de voir que les gens se souviennent de moi avec autant d’amour mais pour le moment je suis très bien ici et je n’envisage pas de revenir en Europe ».