Début mars, la Major League Soccer effectuait son grand retour. Milieu offensif de DC United, Luciano Acosta a alors retrouvé les terrains comme tous ses coéquipiers et a été titulaire lors des trois premières journées. Il aurait pu ne jamais débuter cette saison américaine puisque cet hiver, le PSG et d’autres clubs européens ont été intéressés par ses services. Après ce départ raté, l’Argentin espère à nouveau un transfert vers l’Europe comme il l’a confié à RMC Sport ce vendredi soir et pourquoi pas chez le champion de France en titre.

« Évidemment, si je le pouvais, j’adorerais aller à Paris. C’est une équipe incontournable, avec une réputation mondiale, dans un très bon championnat. Mais si ça ne se fait pas, j’ai des contacts avec d’autres équipes qui me veulent. Je n’ai pas demandé à mon agent si j’allais venir, si c’était acté, mais j’espère que ça se fera, il faut attendre encore deux ou trois mois. » Le PSG est prévenu, il est loin d’être le seul sur Luciano Acosta.