Avant l’Euro 2016, plusieurs joueurs de la sélection espagnole avaient été impliqués dans un scandale de proxénétisme. Parmi eux, David De Gea. Depuis, les charges ont été abandonnées, mais le portier mancunien n’a visiblement pas encore digéré les critiques de Pedro Sanchez, à l’époque secrétaire générale du parti socialiste espagnol et désormais président du gouvernement. « Je ne me sens pas à l’aise en voyant De Gea être le gardien de la sélection espagnole après que son nom ait été impliqué dans une affaire et dénoncé par une mineure », avait lancé ce dernier à l’époque.

David De Gea avait d’ailleurs été le seul joueur à ne pas applaudir le nouveau président lorsqu’il était venu visiter l’équipe en stage à Las Rozas il y a quelques jours. « J’ai accepté ses excuses avec éducation. Ce qui se passe, c’est que ce qu’il avait dit à l’époque avait été dit publiquement, et c’est pour ça que je pense que les excuses devraient aussi être faites publiquement. Même si c’est vrai que la plupart des personnages publics qui m’ont manqué de respect en public ne se sont même pas excusés en privé. C’est facile de parler des autres dans ce pays », a lancé le gardien mancunien dans des propos rapportés par Marca.