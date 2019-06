C’est une guerre des clans qui s’instaure dans les discussions autour du transfert de Matthijs de Ligt. Entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, le prodige néerlandais ne sait plus où donner de la tête. Et son entourage semble visiblement incapable de l’aider à faire son choix.

Il faut dire que pro-FCB et pro-PSG tentent par tous les moyens de convaincre le natif de Leiderdorp. Selon El Mundo Deportivo, Frenkie de Jong, Jasper Cillessen mais également Ronald Koeman seraient déterminés à faire pencher la balance du côté de la Catalogne. Une envie qui ne serait pas partagée par Mino Raiola, agent du défenseur central de dix-neuf ans, qui vote vraisemblablement Paris dans ce dossier qui n’en finit plus de durer.

