Deux jours après son transfert du PSG vers la Juventus contre 20 millions d’euros plus bonus, Blaise Matuidi a déjà porté le maillot noir et blanc. C’était samedi 19 août, contre Cagliari, pour une victoire de la Juve nette et sans bavure (3-0).

Alors que le sort du match était déjà scellé, l’ancien parisien (30 ans) est entré en jeu à la 71e minute de la partie. D’après L’Equipe, Matuidi a joué comme il en a l’habitude, grattant plusieurs ballons devant sa défense. Il n’a pas non pus hésité à se projeter dans le couloir gauche pour aider aux phases offensives. Du Matuidi dans le genre.