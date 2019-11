Et si le statut d’entraîneur libre de Niko Kovač était déjà en suspens ? En effet, remercié par le Bayern Munich, l’entraîneur croate est depuis plus de deux semaines sans club suite à ses mauvais résultats cette saison. Mais il semblerait qu’un autre club engagé en Bundesliga aurait jeté son dévolu sur l’ancien milieu de terrain.

Le Hertha Berlin, lourdement défait ce week-end par Augsbourg (4-0), pointe à la 15e place au classement (sur 18) avec 11 points et est suivi de très près par le barragiste pour le maintien Düsseldorf. L’heure est alors au changement pour les dirigeants de la vieille dame allemande qui recherchent activement un nouvel entraîneur annonce Bild. Et c’est vers le désormais ex-entraîneur bavarois qu’ils ont décidé de se pencher afin de remplacer Ante Čović (44 ans) qui n’arrive pas à convaincre malgré son aventure avec les équipes de jeunes du club et sa nomination en équipe première en début d’année.