Antonio Conte n’est plus l’entraîneur de Chelsea depuis vendredi dernier. Et forcément, un coach de son envergure va être être courtisé dès lors qu’un banc se libérera. Cela pourrait arriver plus vite que prévu. En effet, Sport Mediaset affirme que le nouveau propriétaire de l’AC Milan, le fonds Elliott, pense à nommer le tacticien italien.

Cela serait donc une première conséquence sportive pour l’AC Milan après la reprise en main d’Elliott. Pour trancher avec le passé et lancer une nouvelle ère, il privilégierait un limogeage de Gennaro Gattuso, qui bénéficiait pourtant d’un large soutien initial.