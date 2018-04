Ancienne star de la Juventus, Alessandro Del Piero a vu son équipe de cœur souffrir. Lourdement battue par le Real Madrid (3-0), la Vieille Dame a pris l’eau face aux doubles champions d’Europe en titre. Invité sur le plateau de Sky Sport, l’Italien a été impressionné par le match de Cristiano Ronaldo comme le rapporte Tuttosport. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, le Portugais a réalisé un match plein. Pour Del Piero, il n’y a pas de doutes, le Lusitanien est le meilleur actuellement :« C’est le plus fort, il joue très bien comme pur attaquant mais c’est un numéro 10 parce qu’il réussit à exciter tout le monde avec la façon dont il joue sur le terrain. »

Néanmoins, le Champion du monde 2006 est davantage critique envers Massimiliano Allegri et comme la presse italienne, il le tient responsable de cet échec : « Il a été félicité plusieurs fois pour ses choix, mais quelque chose de différent aurait pu être fait après ce qu’il a vu lors de la finale de l’année dernière. Il faut cependant dire que Real est très bien dans cette compétition et a une stimulation encore plus grande pour vouloir gagner la Champions trois fois de suite et entrer dans l’histoire. Il n’est pas facile de tout jeter derrière vous maintenant, mais je pense que cela va arriver parce que la Juventus a des idées claires. »