L’arrivée de nouveaux investisseurs et de nouvelles stars du ballon rond a boosté notre Ligue 1. Le Champions Project de Marseille, le duo Lopez-Bielsa à Lille, Claudio Ranieri à Nantes… mais aussi Neymar et Dani Alves au PSG, Luis Gustavo à Marseille, Sneijder à Nice… Ce mardi, la LFP dévoile les chiffres du démarrage canon de la saison 2017-2018 : une moyenne de 2,8 buts par matches depuis 3 journées. 84 buts ont été marqués depuis la reprise, total le plus élevé depuis 1984-1985.

En tribune, les spectateurs sont 25% de plus que l’année passée. 17 des 20 clubs de L1 ont vu leur affluence de stade augmenter cette saison par rapport à la saison passée. Enfin, les audiences télévisées font le plein. Environ 45% de téléspectateurs en plus regardent l’affiche du dimanche et du vendredi soir. Ils sont 85% plus nombreux à se poster devant celle du samedi à 17 heures.