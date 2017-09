Comme chaque semaine, le Grand Show des réseaux sociaux revient avec cette semaine Mbappé chambré par Neymar sur son surnom, Bernardo Silva se fait tout beau et se fait chambrer par Benjamin Mendy, la Macarena du PSG avant le match de Ligue des champions face au Celtic, Nkunku pas serein en avion, le duo inséparable Bakayoko-David Luiz, la chanson de James Rodriguez, les bizutages de Baldé Keita et Stevan Jovetic, le retour d’Ibrahimovic se poursuit, Benjamin Mendy chambre Kyle Walker, le vestiaire vide de City, la Marseillaise des supporters du Barça pour Ousmane Dembélé, Amiens qui trolle l’OM après sa défaite face à Rennes ou encore le nouveau tatouage de Lionel Messi.

On retrouve également cette semaine les conséquences du choc Ederson-Mané lors de Manchester City - Liverpool, l’agilité de Blaise Matuidi, Snoop Dogg dans FIFA 18, un supporter de l’OM bien chaud après la défaite contre Rennes, Gignac solidaire avec les victimes du tremblement de terre au Mexique, Van der Wiel bientôt papa, Bernardo Silva au billard, Messi virtuose du piano, Kompany qui tacle sa fille, Desailly en forme à Glasgow avant le match de Ligue des champions, Dembélé raté dans FIFA 18, une pizza pour Mbappé après son but au Celtic Park, James aérien lors de Bayern - Anderlecht, la bonne action d’Evra et enfin Christophe Dugarry qui dézingue Evra après sa prestation catastrophique face à Rennes.