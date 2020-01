À la peine en championnat, Amiens va devoir en plus batailler pour garder ses meilleurs joueurs. Selon L’Equipe, plusieurs offres sont parvenues sur le bureau des dirigeants ces jours-ci pour Steven Mendoza (27 ans, 5 buts en 11 matches de Ligue 1 cette saison).

Après une offre de 7 M€ du Hebei China Fortune, refusée ensuite par le clan du joueur qui exige un meilleur salaire, un club saoudien s’est positionné avec une offre de 8 M€ à Amiens. Le milieu offensif colombien n’a pas encore donné sa réponse, alors qu’il reste un an et demi de contrat en Picardie et qu’un club comme l’OM s’est renseigné il y a peu.