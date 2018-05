Alors que Manchester City ne compte plus sur lui et l’a mis sur le marché pour un prix défiant toute concurrence, Joe Hart (31 ans) disposerait d’une sérieuse piste au Portugal. Selon Record, le gardien de but international anglais (75 sélections) figure sur les tablettes du Sporting CP.

Les Leões, qui préparent la succession de Rui Patricio (30 ans) en partance pour Naples, pourraient lui offrir un contrat de deux ans plus un en option et un salaire de 2 M€ par an. Les Lisboètes souhaiteraient néanmoins qu’il se libère de sa dernière année de contrat avec les Citizens pour passer la vitesse supérieure.