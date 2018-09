Jeune pépite du football allemand, Arne Maier (19 ans) attire déjà les grands clubs européens, notamment en Angleterre. Selon le Mirror, deux cadors de la Premier League seraient sur les rangs pour recruter le milieu de terrain du Hertha Berlin, surnommé le nouveau Toni Kroos : Manchester United et Arsenal. Mais ils doivent aussi faire face à la concurrence de la Juventus.

Seulement, le club allemand, où il est sous contrat jusqu’en 2022, ne serait pas vendeur et a même annoncé qu’il ne partirait pas cette saison. Cette année, il a joué l’intégralité de tous les matchs de son équipe (4 en championnat, 1 en coupe). En mai 2017, il est devenu le plus jeune joueur du Hertha à évoluer en Bundesliga, en entrant en toute fin de rencontre face à Darmstadt (victoire 2-0), à 17 ans et 103 jours.