C’est un samedi noir pour le Borussia Dortmund qui vit déjà une période très compliquée. Le BvB a fait match nul aujourd’hui à Leverkusen 1-1 mais a surtout perdu deux nouveaux joueurs pour une longue période.

Maximilian Philipp et Gonzalo Castro souffrent respectivement d’une rupture des ligaments croisés d’un genou et des ligaments de la cheville qui sont touchés. Ils vont manquer plusieurs mois de compétition. Ils viennent s’ajouter à la longue liste de blessé : Erik Durm, Marco Reus, Lukasz Piszczek et Mario Götze.