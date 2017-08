Il n’y a pas que sur le mercato que l’Olympique de Marseille doit être actif. En coulisses, cela bouge aussi beaucoup pour la réorganisation et la professionnalisation de l’équipe dirigeante.

D’après les informations de La Provence Georges Santos, qui sera en charge de superviser le marché international et Emmanuel Clément, qui supervisera le nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas viennent d’arriver dans la cellule de recrutement. Un scout pour l’Espagne et le Portugal serait aussi attendu.