Dans moins de six semaines aura lieu la finale de la Ligue Europa le 16 mai 2018 au Groupama Stadium de Décines-Charpieu. Et parce qu’une finale de coupe d’Europe en France est un événement relativement rare, Adidas et Foot Mercato vous proposent de devenir ramasseur de balle pour la finale (présence sur le terrain, hébergement et transport compris). Pour rappel, l’Atlético Madrid, Arsenal ou encore l’OM sont encore qualifiés !

Pour tenter votre chance et espérer remporter l’une des deux places, deux possibilités : être tiré au sort sur Twitter (une place en jeu) et sur Instagram (une autre place en jeu). Il vous suffit de follow le compte officiel Twitter de Foot Mercato, de RT et de taguer un ami.

Deviens ramasseur de balle pour la finale de la Ligue Europa à Lyon le 16 mai 2018 ! Pour gagner ta place, RT et tague un ami ! Les conditions pour participer : avoir entre 14 et 18 ans, connaitre les règles du football, être respectueux et habiter en France métropolitaine. pic.twitter.com/Iem9EeUjDt — Foot Mercato (@footmercato) 5 avril 2018

Même combat sur Instagram où il vous faudra suivre le compte officiel Insta de Foot Mercato.

Sachez tout de même que quelques règles sont à respecter pour participer :

Il faut avoir entre 14 et 18 ans (à la date de la finale)

Habiter en France métropolitaine

Avoir une bonne connaissance des règles du football et comprendre le jeu.

Être bien élevé et attentif et savoir se concentrer sur la tâche demandée et non sur le match.

Avoir la capacité de remplir le rôle de ramasseur de balle, tout en profitant de cette expérience "unique dans une vie".