Dijon n’a pas apprécié la tentative du LOSC de rapatrier le milieu de terrain portugais Xeka. Interdits de recruter jusqu’à nouvel ordre par la DNCG, les Dogues essayent donc d’obtenir le retour de leurs joueurs prêtés. Entreprise vaine pour l’instant. Invité dans le Super Football Show sur RMC, le président du DFCO Olivier Delcourt a tancé quelque peu les dirigeants lillois sur leur démarche.

« Xeka est à Dijon, il restera à Dijon, il finira sa saison à Dijon. La situation était très compliquée pour le joueur, pour le club et ses collègues. Le cas est réglé, il restera jusqu’à la fin de son prêt. On n’est pas à l’origine des difficultés financières de Lille, on a besoin de tout le monde, » a ainsi confié l’homme fort du club bourguignon.