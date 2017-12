Vikash Dhorasoo s’est longuement ouvert à nos confrères du Parisien. L’ancien milieu défensif du PSG (2005-2006) a confié toute son admiration pour l’équipe 2017-2018 de la Capitale. L’ancien international français (44 ans) aurait aimé jouer dans cette équipe, aux côtés d’un joueur en particulier :

« Je me serais bien vu au milieu avec Rabiot. Il est très fort, très élégant et très efficace dans tous les domaines du jeu. Ce PSG gagnera à terme. Le football est une question de thunes. Plus tu es riche, plus tu ramènes les meilleurs joueurs. Il leur fallait un déclic et acheter un gars de classe mondiale pour que ça s’enchaine. Maintenant, l’histoire s’écrit sur le terrain. »