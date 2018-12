Ce lundi, Luka Modric a mis fin à dix ans de domination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en remportant le Ballon d’Or 2018, devant le Portugais et Antoine Griezmann. Dans un long entretien dans le journal Le Monde, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, s’est dit déçu de ne pas voir un Français lever ce trophée, alors les Bleus ont remporté le Mondial.

« Ce serait manquer de respect à sa carrière de dire que Luka Modric ne mérite pas de gagner le Ballon d’Or, dit le sélectionneur français. Maintenant, oui, je suis déçu pour mes joueurs. Sans vouloir manquer de respect au jury, j’ai été très surpris par la septième place de Raphaël Varane, par exemple. Il me semblait logique qu’un champion du monde soit récompensé. Il n’y a pas plus beau trophée que la Coupe du Monde, et c’est l’équipe de France qui l’a gagnée. » Il a également salué l’attitude de Griezmann durant la cérémonie. Antoine Griezmann a fait preuve d’un grand fair-play lors de cette cérémonie, mais ça ne m’étonne pas du tout de lui : Antoine a un cœur en or.