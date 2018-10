À l’occasion du salon Sportel à Monaco, Didier Deschamps a reçu un nouveau prix individuel après celui de meilleur entraîneur de l’année 2018. En marge de cet évènement, le sélectionneur de l’équipe de France a accordé un entretien au journal L’Équipe. Interrogé sur Zinedine Zidane et les comparaisons entre les deux hommes, DD a loué le travail de son ancien coéquipier, mais il a aussi tenu à clarifier certaines choses.

« Me comparer à Zizou, c’est gentil, mais Zizou, c’est Zizou », a-t-il commencé par dire. « Déjà, il a été hors normes dans sa première vie, en tant que joueur, il l’est aussi en tant qu’entraîneur avec ses trois victoires consécutives en Ligue des champions. Mais on ne fait pas tous les deux le même métier. Lui, il est entraîneur de club et moi de sélection. On a des idées certainement différentes, car on n’a pas la même personnalité ni le même caractère. Mais on est là pour la même chose : la gagne. »