Invité de Téléfoot ce dimanche matin, Didier Deschamps a réagi à l’actualité du moment, à savoir la nomination de Thierry Henry à la tête de l’AS Monaco. Lui-même ancien coach de l’ASM (de 2001 à 2005), le sélectionneur des Bleus a affirmé qu’il l’avait eu au téléphone sitôt après l’annonce officielle. Entre champions du monde 1998, Deschamps souhaite le meilleur à son ancien partenaire en équipe de France et espère qu’il sera digne du travail laissé par Leonardo Jardim.

« Je l’ai appelé. On discute, on s’apprécie. Je n’ai pas de conseil à lui donner. Thierry est prêt, il a tout fait pour attendre ce moment. Il connaît l’AS Monaco. Il se lance dans un projet excitant, exaltant. (...) Il aura la responsabilité, ce sera à lui de mener la barque. Il est prêt, plein d’envie, d’enthousiasme. Il a tout pour être un bon entraîneur. Quand on passe d’un rôle d’adjoint à numéro 1, le rôle auprès des joueurs n’est pas le même. Il ne faut pas oublier tout le bon travail effectué par Jardim. J’espère que Titi reprendra le flambeau et que l’AS Monaco aura de bons résultats. »