Après avoir annoncé officiellement sa retraite il y a quelques jours, Didier Drogba a exposé au micro de Ici c’est Willy sur RMC Sport 1 ses plans pour sa nouvelle vie. « Je vais prendre un petit peu de vacances pour essayer de réfléchir, pousser ma réflexion et prendre les décisions quant à mon avenir. J’ai déjà deux-trois options, maintenant il faut que je prenne la bonne », a-t-il d’abord expliqué avant d’évoquer la possibilité d’entraîner l’Olympique de Marseille, où il a laissé un impérissable souvenir en tant que joueur.

« Pendant dix ans, on m’a posé la question pour un retour en tant que joueur et maintenant c’est la question en tant qu’entraîneur », a-t-il répondu dans un sourire avant de poursuivre. « Il va falloir que je décide si vraiment coacher, c’est ce qu’il y a de mieux pour moi, si je suis prêt à repartir pour pas mal d’années dans ce rôle-là. Ça fait partie des décisions que je dois prendre. Mais avec l’expérience, les 20 ans de carrière, les coaches que j’ai pu côtoyer, les joueurs que j’ai pu affronter et ceux avec qui j’ai joué, c’est sûr qu’il y a quand même une certaine expertise qui me fait réfléchir et me dire "pourquoi pas ce rôle-là" ? », a-t-il conclu.