Ce vendredi, la Ligue 1 est de retour ! Avant le lancement de cette nouvelle saison, Didier Quillot a dressé le tableau de ce nouvel exercice. Si le dirigeant français voit le PSG comme le favori pour se succéder à lui même, il n’exclut pas une surprise. Le directeur général de la LFP a également évoqué le cas Neymar Jr (27 ans).

« Je ne sais pas si les Parisiens vont encore écraser le championnat. Je voudrais quand même rappeler qu’en 2012, Montpellier avait été champion de France et qu’en 2017, Monaco avait été champion de France. Évidemment que le PSG est favori. C’est la locomotive de notre Ligue 1 à l’international, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, déclare le directeur général de la Ligue sur France Info. En Ligue 1, nous avons quelques stars. Nous avons Neymar, ce serait mieux que Neymar reste pour l’attractivité du championnat. Maintenant, ce n’est pas à la Ligue qu’il appartient de s’immiscer dans la politique sportive du Paris Saint-Germain. Mais Mbappé est aussi une star, nous avons des stars à Lyon avec Depay ou Andersen qui vient d’arriver, nous en avons à l’Olympique de Marseille, avec Thauvin et Payet. Mais bien sûr que c’est mieux quand les stars restent dans le championnat car elles contribuent à développer sa notoriété et son attractivité. »

