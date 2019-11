L’aventure de la légende du football argentin n’aura duré que deux mois. Diego Armando Maradona quitte effectivement le Gimnasia La Plata, notamment suite aux élections du club à venir, auxquelles le président en poste Gabriel Pellegrino ne se présentera pas. Alors que son désormais ancien club est 22e sur 24 équipes en championnat, il a souhaité s’exprimer sur les raisons de son départ via les réseaux sociaux.

« Je prends cette décision avec énormément de chagrin, car le président Gabriel Pellegrino ne se présentera pas aux prochaines élections. Sincèrement, j’ai été surpris qu’il ne le fasse pas. J’ai parlé avec lui et après l’avoir écouté, je dois me mettre sur le côté. Je sentais que nous tous, les employés du club, mon staff, les médecins, les dirigeants, et ces joueurs ont laissé leur peau à chaque match, avec pour but de permettre au Gimnasia de rester en première division. C’était le moment de poursuivre le projet, de trouver les renforts nécessaires. C’est la raison pour laquelle nous avons gardé la foi jusqu’au dernier moment, parce que lors de chaque discussion avec le président, on était d’accord pour dire qu’on y parviendrait ensemble. Mais malheureusement, ça n’a pas pu être le cas », a écrit l’éternel numéro 10 sur son compte Instagram.