Dimanche après-midi, le Real Madrid accueille son voisin de l’Atlético dans un derby qui promet d’être passionnant. A huit journées de la fin de la Liga, les hommes de Zinédine Zidane ont l’occasion de revenir à une petite longueur de leur adversaire. Après la claque infligée à la Juventus lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, l’entraîneur des Colchoneros Diego Simeone s’inquiète.

« Nous sommes ce que l’on est et on cherchera à faire un grand match, à base de travail et de collectif. Je ne sais pas si le Real Madrid a le meilleur joueur du monde, mais il a le meilleur effectif du monde, a-t-il confié en conférence d’avant-match. Ils ont créé un effectif énorme, mieux que le PSG, City, le Barça... C’est une force qu’ils ont en tant qu’équipe. On attendra jusqu’à avoir la formation entre les mains Nous savons de façon très claire le chemin que nous prendrons. »