Dijon s’est offert un succès à rebondissements face à Bordeaux. Menés deux fois au score en première période, les Bourguignons sont revenus à chaque fois avant de s’imposer en fin de rencontre 3-2. Ce match spectaculaire a aussi été marqué par un possible problème de goal-line technology.

A la 13e minute, Mendy bat Reynet d’un tir à bout portant et pense ouvrir le score mais Amalfitano repousse du bout de pied. Seulement l’image de Canal Plus montre que le ballon est légèrement rentré dans le but. Si cette action ne change pas le match, car Cafu marque à la suite de cette action, elle fait à nouveau planer le doute quant à la fiabilité de la goal-line technology. Cela fait en plus suite à plusieurs incidents.

Capture d’écran de Canal Plus Sport.