Pour ses débuts en Europe et en France, Kwon Chang-hoon s’est rapidement acclimaté à la Ligue 1. L’ailier droit coréen de 23 ans, acheté pour des miettes par Dijon l’été dernier, a inscrit cinq buts en dix-sept matches de Ligue 1.

Et selon les informations de L’Équipe, l’international espoirs coréen est pisté par deux clubs de Bundesliga : Fribourg et Hambourg. Un club anglais serait également sur le dossier. Mais difficile de croire que le club bourguignon laissera filer l’une de ses plus redoutables armes dès janvier prochain. Sauf grosse offre...