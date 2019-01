Lundi matin, Dijon annonçait le départ de son entraîneur, Olivier Dall’Oglio, après plus de six années passées à la tête du club. Le technicien de 54 ans a été remercié, le club étant actuellement barragiste en Ligue 1. Après avoir limogé Olivier Dall’Oglio, le président bourguignon Olivier Delcourt a dressé le portrait de l’entraîneur recherché pour RMC Sport.

« Dans une situation comme la nôtre, je vais privilégier un entraîneur qui donne la niaque à un groupe, qui met les joueurs en mode compétiteurs, guerriers. Un entraîneur différent, mais qui soit aussi en adéquation avec le club et les joueurs, qui soit aussi convaincu du groupe qu’on a. Ce sont les mêmes joueurs que la saison dernière. Ils ne sont pas devenus mauvais d’une saison à l’autre. Il faut juste qu’ils retrouvent de la confiance et derrière, on retrouvera le goût de la victoire », a ainsi déclaré le président de Dijon.