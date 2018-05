Naïm Sliti réalise une très belle saison avec Dijon mais ses 6 buts et ses 6 passes décisives en 30 matches de Ligue 1 ne devraient pas passer inaperçus. Sa situation est même complexe explique ce mardi RMC. Prêté par le LOSC, le joueur a vu l’option d’achat être levée puisqu’il a joué plus de 20 matches et surtout le DFCO s’est maintenu en Ligue 1.

Le voilà désormais joueur à part entière de l’équipe bourguignonne seulement il aurait déjà des envies d’ailleurs. Le média précise que le joueur se laisserait bien tenter par une nouvelle opportunité qui viendrait à se présenter. Dijon est déjà prévenu mais après l’avoir recruté 2 M€, le club pourrait faire une belle affaire en vendant le milieu offensif de 25 ans.