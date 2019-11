C’est la surprise de cette 12e journée de Ligue 1. Dijon s’est imposé face au Paris Saint-Germain à Gaston-Gérard (2-1). Capitaine du soir, Marquinhos n’était pas satisfait de la prestation proposée par son équipe, comme il l’a confié au micro de Canal+.

« C’est de notre faute, on n’est pas présents dans les duels. Il y a de la qualité dans cette équipe. Il a manqué beaucoup de choses aujourd’hui. Dans un match, on peut faire l’exploit, ils ont joué sérieusement. On doit faire beaucoup mieux au prochain match. Il ne faut pas rester dans le confort, il faut faire les efforts, être efficace devant et derrière, il faut que l’on reste ensemble et ne pas jouer comme aujourd’hui. Les prochains matches sont importants. Dans une saison, il y a de bons matches et de mauvais matches. Ce soir, ce n’est pas bien pour l’image. »