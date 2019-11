C’est une véritable sensation ! En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, Dijon a battu le Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. Alors forcément, il y avait des sourires côté dijonnais après la rencontre. Au micro de Canal +, le président du club bourguignon Olivier Delcourt a fait part de ses sentiments : « je n’ai pas encore conscience de l’exploit, c’est merveilleux, je suis très heureux. Battre le PSG à Gaston-Gerard, c’est juste extraordinaire, on a une équipe avec des joueurs de valeur, il faut juste y croire. Je suis très fier des joueurs et du coach ce soir. »

Et justement, l’entraîneur de Dijon, Stéphane Jobard, était présent à ses côtés au moment de l’interview d’après-match. L’occasion pour le technicien de 48 ans de revenir aussi sur cet exploit. « Je sais que l’équipe est généreuse. Après, on manque des fois de justesse technique. On a malgré tout posé des problèmes au PSG ce soir et on n’est pas uniquement resté sur notre but. On a aussi de la réussite, il ne faut pas s’en cacher », a lâché le coach français. Il ne reste plus qu’à fêter ça.