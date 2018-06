Strasbourg a été la première équipe à battre le PSG la saison dernière, au terme d’un match fou à la Meinau (2-1), et ce malgré la présence de Neymar sur la pelouse. Et justement, Neymar a fait parler dans les rangs strasbourgeois, à commencer par Dimitri Liénard, le gaucher auteur du but du maintien face à l’OL en fin de championnat. Invité dans l’émission de SFR Sport Le Vestiaire, le milieu a expliqué qu’il n’était pas du tout fan du Brésilien.

« Ce côté où lui, il peut un peu se permettre de tout faire sur un terrain, et tu vas aller mettre un coup, il va te regarder du genre, "mais tu te prends pour qui ?", alors qu’il te nargue tout le temps, qu’il te pousse avec sa main. [...] Moi, quand je l’ai provoqué aussi, qu’il m’a poussé et que j’ai fait mes tonneaux, je me suis pris pour Candeloro, il a pris un jaune, il m’a regardé et il m’a insulté de tous les noms. Je lui ai dit, "tu fais la même mon pote, c’est pareil !" », a-t-il raconté. De quoi mettre déjà un peu de piment en attendant la prochaine confrontation !