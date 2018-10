Réunie chaque mercredi soir, la Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel a de nouveau rendu son verdict, ce 3 octobre 2018. Et les sanctions sont diverses et variées. Chez les écuries de Ligue 1, deux dossiers attendaient leur verdict. Après l’envahissement de terrain des supporters du MHSC au stade de la Mosson, à l’occasion de la rencontre de la 8ème journée Ligue 1, le 30 septembre dernier, entre le Montpellier HSC et le Nîmes Olympique (3-0), le Montpellier HSC est convoqué pour la séance du mercredi 17 octobre 2018. Le comportement des supporters de l’Olympique Lyonnais a lui bénéficié d’un traitement plutôt clément. Pour jets d’objets, ainsi que pour le tract du Kop Virage Nord lors de la réception de l’OM, à l’occasion de la 6e journée (4-2) la Commission de Discipline a infligé une amende de 10 000€ avec sursis à l’OL.

Chez les joueurs, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes : Trois matchs de suspension Aaron Leya Iseka (Toulouse FC), coupable d’avoir perdu ses nefs devant l’arbitre, à Rennes, dimanche. De son côté, Jordan Amavi a lui écopé de 2 matches de suspension pour un jeu dangereux sur Kenny Lala lors de la rencontre face au Racing Club de Strasbourg. Même sanction pour Jérémy Gelin (Stade Rennais FC) et Vitorino Hilton (Montpellier HSC). Adama Soumaoro (LOSC), Lucas Tousart (Olympique Lyonnais), Eddy Gnahore (Amiens SC), Enzo Loiodice (Dijon FCO) et Wylan Cyprien (OGC Nice) écopent d’un match ferme, tout comme Matt Miazga (FC Nantes), Loïck Landre (Nîmes Olympique), Félix Eboa Eboa (EA Guingamp), Christophe Kerbrat (EA Guingamp), Fayçal Fajr (SM Caen), Xeka (LOSC), Luiz Gustavo (Olympique de Marseille), Maxime Poundje (Girondins de Bordeaux), Xavier Chavalerin (Stade de Reims), Ibrahim Sangare (Toulouse FC), Jonas Martin (RC Strasbourg Alsace), suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis.

Toutes les décisions de la Commission du 3 octobre :

LIGUE 1 CONFORAMA

Trois matchs de suspension

Aaron Leya Iseka (Toulouse FC)

Deux matchs de suspension

Jérémy Gelin (Stade Rennais FC), Jordan Amavi (Olympique de Marseille), Hilton Vitorino (Montpellier HSC)

Un match ferme

Adama Soumaoro (LOSC), Lucas Tousart (Olympique Lyonnais), Eddy Gnahore (Amiens SC), Enzo Loiodice (Dijon FCO), Wylan Cyprien (OGC Nice)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 9 octobre 2018 à 0h00

Matt Miazga (FC Nantes), Loïck Landre (Nîmes Olympique), Félix Eboa Eboa (EA Guingamp), Christophe Kerbrat (EA Guingamp), Fayçal Fajr (SM Caen), Xeka (LOSC), Luiz Gustavo (Olympique de Marseille), Maxime Poundje (Girondins de Bordeaux), Xavier Chavalerin (Stade de Reims), Ibrahim Sangare (Toulouse FC), Jonas Martin (RC Strasbourg Alsace)

7e journée : FC Nantes – OGC Nice du 25 septembre 2018

Exclusion de M. Jorge Goncalves Maciel, entraîneur adjoint du FC Nantes

Deux matchs de suspension, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 9 octobre 2018 à 0h00.

7e journée : Olympique de Marseille – RC Strasbourg Alsace du 26 septembre 2018

Exclusion de Claude Fichaux, entraîneur adjoint de l’Olympique de Marseille

Deux matchs de suspension, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 9 octobre 2018 à 0h00.

7e journée : Amiens SC – Stade Rennais du 26 septembre 2018

Exclusion de M. Simon Lucq, préparateur physique du Amiens SC

Quatre matchs de suspension, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 9 octobre 2018 à 0h00.

8ème journée : Montpellier HSC – Nîmes Olympique du 30 septembre 2018

Comportement des supporters du Montpellier HSC

Le Montpellier HSC est convoqué pour la séance du mercredi 17 octobre 2018.

6ème journée : Montpellier HSC – OGC Nice du 22 septembre 2018

Comportement des supporters du Montpellier HSC : usage d’engins pyrotechniques

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier

Comportement des supporters du OGC Nice : usage d’engins pyrotechniques

Usage d’engins pyrotechniques : 1 000€ d’amende pour l’OGC Nice

6ème journée : Stade de Reims – Dijon FCO du 22 septembre 2018

Comportement des supporters du Dijon FCO : usage d’engins pyrotechniques

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier

6ème journée : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille du 23 septembre 2018

Comportement des supporters de l’Olympique Lyonnais : jets d’objets et tract du Kop Virage Nord

La Commission de Discipline inflige une amende de 10 000€ avec sursis

6ème journée : Stade Rennais FC – Paris Saint-Germain du 23 septembre 2018

Comportement des supporters du Stade Rennais FC : intrusion d’un spectateur sur la pelouse

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier

DOMINO’S LIGUE 2

Trois matchs de suspension dont un avec sursis

Jean-Baptiste Pierazzi (GFC Ajaccio)

Deux matchs de suspension

Moussa Soumare (Berrichonne de Châteauroux)

Deux matchs de suspension dont un avec sursis

Christopher Operi (Berrichonne de Châteauroux)

Un match ferme

Ibrahima Conte (Chamois Niortais FC)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Domino’s Ligue 2, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 9 octobre 2018 à 0h00

Thibault Campanini (GFC Ajaccio), David Gomis (GFC Ajaccio), Gauthier Pinaud (US Orléans), Adrien Monfray (US Orléans), Yoane Wissa (FC Lorient), Carlens Arcus (AJ Auxerre)

9e journée : Clermont Foot – GFC Ajaccio du 28 septembre 2018

Comportement de M. Julian Palmieri, joueur du GFC Ajaccio

Sept matchs de suspension. La sanction prend effet le mardi 9 octobre 2018 à 0h00.

9e journée : Clermont Foot – GFC Ajaccio du 28 septembre 2018

Comportement de M. Julian Francois, entraineur adjoint du GFC Ajaccio

Deux matchs de suspension avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 9 octobre 2018 à 0h00.

9e journée : FC Metz – Le Havre du 29 septembre 2018

Comportement de M. Hugo Cabouret, préparateur physique du FC Metz

Considérant la demande du club de reporter l’audition de leur préparateur physique prévue le 3 octobre 2018, la Commission la reporte au mercredi 10 octobre 2018.

8ème journée : Grenoble Foot 38 – Stade Brestois 29 du 21 septembre 2018

Comportement des supporters du Grenoble Foot 38 : usage d’engins pyrotechniques

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier

Comportement des supporters du Stade Brestois 29 : usage d’engins pyrotechniques

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier

8ème journée : AJ Auxerre – AC Ajaccio du 21 septembre 2018

Comportement des supporters de l’AJ Auxerre : jet d’objet

Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier

8ème journée : Chamois Niortais FC – RC Lens du 24 septembre 2018

Comportement des supporters du RC Lens : usage d’engins pyrotechniques

La Commission de Discipline met le dossier en délibéré

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 10 octobre à 18h00.