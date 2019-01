Si la police de Guernesey a annoncé jeudi qu’elle arrêtait officiellement ses recherches pour retrouver l’avion transportant Emiliano Sala (28 ans) vers Cardiff, la famille de l’attaquant ne rend pas les armes. Selon les informations d’Olé, l’entourage du joueur pourrait organiser une recherche privée dans la Manche. Une information confirmée par un ami d’enfance de l’ancien buteur du FC Nantes.

Cette source confirme ainsi que l’agent du joueur Meissa Ndiaye et la famille du joueur utiliseront des bateaux et des plongeurs avec leurs propres moyens financiers. La famille du joueur n’aurait reçu aucune explication des autorités sur l’arrêt des recherches. Récemment, le monde du football dont Lionel Messi a exigé que les recherches pour Emiliano Sala et le pilote du Piper Malibu reprennent.