C’est ce mardi que l’Olympique de Marseille notamment, passait devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). L’OM craignait ce passage vu le déficit annoncé. Mais finalement tout semble s’être bien passé.

En effet, la Ligue de football (LFP) vient d’annoncer qu’aucune mesure contre le club n’a été prise. C’est aussi le cas pour le Paris SG, l’ASSE, l’OGC Nice, le Stade de Reims et le Stade Brestois, en ce qui concerne la Ligue 1. Pour la L2, ça passe pour Lorient, Auxerre, Orléans et Clermont. Valenciennes voit sa masse salariale encadrée et la DNCG attend plus d’informations pour statuer sur le sort réservé à l’AS Nancy Lorraine et à Sochaux.