La DNCG fait parfois peur en France et pour cause. Par ses rapports, elle peut faire rétrograder un club administrativement qui ne tient pas ses comptes à l’équilibre. La LFP a publié ce vendredi sa synthèse économique de la saison 2016/2017, avec notamment le rapport annuel du gendarme financier. Ce dernier explique que les clubs de Ligue 1 ont généré une perte de 93 M€. Une raison explique ce chiffre, le LOSC et l’OM ont réalisé de gros efforts financiers la saison passée avec l’arrivée de nouveaux investisseurs. Il est donc assez logique de voir les deux clubs afficher un résultat net largement déficitaire de 40 M€ chacun. La situation du LOSC reste tout de même très préoccupante, car la DNCG l’a déjà averti cet hiver d’une possible relégation la saison prochaine si ses comptes ne sont pas redressés. Le PSG lui enregistre 18 M€ de pertes sur l’exercice précédent alors que l’OL se trouve dans le vert (un peu moins de 5 M€ de bénéfices nets). Ces chiffres sont bons d’après la LFP, qui tient à rappeler un détail important. La DNCG a clôturé au 30 juin 2017 alors que les clubs ont fermé leurs exercices comptables au 31 juillet 2017.

Dans son communiqué, Jean-Marc Mickeler, le Président de la DNCG, a tenu à souligner la poursuite des efforts fournis par les clubs depuis plusieurs années. « Ces résultats témoignent des efforts engagés par les clubs professionnels pour diversifier leurs sources de revenus tout en restant attentif à l’évolution de leurs charges d’exploitation. La poursuite de cette dynamique vertueuse nous parait indispensable pour faire diminuer l’importance du résultat des mutations dans la formation du résultat net et réduire la part aléatoire de ce résultat. Dans ce contexte, le renforcement des fonds propres nous semble aller dans le bon sens. Nous encouragerons les clubs à poursuivre ce travail afin de rendre le football professionnel français toujours plus solide et attractif. »

Résultats nets des clubs de Ligue 1 à l’issue de la saison 2016/17 :

Angers : + 4,993 M€

Bordeaux : - 14 484 M€

Caen : + 1,354 M€

Dijon : + 2,223 M€

Guingamp : + 0,921 M€

Lille : - 40,493 M€

Lorient : + 5,8 M€

Olympique Lyonnais : + 4,856 M€

Olympique de Marseille : - 42,430 M€

Metz : + 0,537 M€

Monaco : + 0, 011 M€

Montpellier : + 0,171 M€

Nancy : + 4,474 M€

Nantes : + 0,457 M€

Nice : + 1,787 M€

Paris SG : - 18,841 M€

Rennes : - 1,508 M€

Saint-Etienne : + 1,558 M€

Toulouse : - 4,725 M€