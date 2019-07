Longtemps en lutte pour le maintien, le FC Sochaux et l’AS Nancy Lorraine ont finalement su conserver leur place en Ligue 2 sportivement. Malheureusement les finances des deux clubs de l’est de la France n’ont pas suivi. La DNCG a rétrogradé Sochaux et Nancy en National 1. Après être passé en appel, ce matin, Nancy vient de communiquer sur la date de rendue du verdict de la part du gendarme du football français : « suite à l’audition de l’AS Nancy-Lorraine ce mardi matin, la commission d’appel de la DNCG rendra sa décision demain mercredi, » peut-on lire dans un bref communiqué.

Après l’annonce de sa rétrogradation, l’ASNL avait précisé par communiqué que « si cette décision est un choc pour l’ensemble de l’institution et de ses membres, le club entend démontrer sa solidité morale et financière et fait donc immédiatement appel de ce jugement de première instance. [..] D’ici à l’audition, le 1er juillet prochain, l’ASNL mettra à disposition de la DNCG tous les éléments matériels probants pour infléchir cette décision. Le club a démontré sa force d’âme et n’entend pas céder au fatalisme. Ensemble, supporters, personnels, joueurs et dirigeants, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire, avait déclaré l’institution nancéienne. » Le déficit actuel du club pensionnaire Ligue 2 est estimé à 8 millions d’euros.

