Le président de l’UEFA s’est exprimé - dans des propos rapportés par Mundo Deportivo - sur l’affaire Sergio Ramos, qui aurait été contrôlé positif après la finale de Ligue des Champions 2017 selon les Football Leaks.

« Il n’y a rien à demander. L’UEFA a confirmation, par écrit, via une carte de l’Agence Mondiale Antidopage, que tout s’est fait correctement. Si la plus grande autorité mondiale dans ce domaine dit que tout est dans les normes, je n’ai rien de plus à dire », a expliqué le Slovène.