Excellent avec le Borussia Dortmund où il a déjà inscrit 1 but et distillé 6 passes décisives en 11 matches, Achraf Hakimi (20 ans) s’amuse en Allemagne. Le latéral droit marocain prêté par le Real Madrid pourrait d’ailleurs rester au sein du club de la Ruhr. Interrogé par Goal et Spox, l’agent du joueur, Alejandro Camaño a évoqué la situation de son client.

« Le Borussia Dortmund est un club incroyable et Achraf se sent déjà chez lui, il se sent vraiment à l’aise et profite de son moment. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve, nous ne pensons pas au Real Madrid. Achraf a ses cinq sens concentrés sur le BVB » a-t-il lancé.