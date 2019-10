Il n’y a pas que sur les pelouses que Jadon Sancho (19 ans) bat des records. Selon Bild, l’Anglais, auteur de 3 buts et 6 passes décisives en Bundesliga depuis le début de la saison, vient d’écoper de la plus grosse amende jamais infligée par le Borussia Dortmund, à savoir 100 000€. Revenu en retard après le rassemblement de l’équipe d’Angleterre, l’attaquant a été rattrapé par la patrouille. L’ancien de Manchester City a d’abord été écarté du match face au Borussia Mönchengladbach ce week-end (1-0, 8e journée de Bundesliga) avant d’écoper de cette sanction et d’être repris publiquement par le manager des Borussen Michael Zorc.

« Jadon est un garçon décent. Je l’aime beaucoup. Il est encore en phase d’apprentissage et teste peut-être même ses limites. Alors, il faut fixer des limites », a-t-il lancé. Une décision appréciée par le vestiaire de Lucien Favre, comme l’a expliqué Axel Witsel à Bild. « Une équipe a des règles claires, que ce soit pour Witsel, Reus ou Sancho. L’entraîneur et directeur sportif ont décidé de ne pas prendre Jadon pour le match. Donc, le sujet est clos », a lancé le Belge. Le BVB se déplace cette semaine à San Siro pour affronter l’Inter Milan (3e journée de Ligue des Champions).