Les temps sont durs pour André Schürrle (28 ans). Après avoir été prêté une saison à Fulham, l’international allemand n’est plus désiré du côté de Dortmund et doit se trouver un nouveau club. Et l’ancien joueur de Chelsea pourrait rebondir en Russie.

En effet, le journal Bild annonce que le Spartak Moscou est sur le point de s’offrir le champion du Monde 2014. Il ne reste que certains détails à régler entre les différentes parties mais l’ailier pourrait rejoindre la capitale russe pour 7 ou 8 M€. En Première Ligue, l’Allemand signerait pour cinq saisons et un salaire de 3,5 M€ par an.

