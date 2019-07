Âgé de 28 ans, André Schürrle n’est plus vraiment le joueur qu’il était il y a quelques années. Vainqueur de la Coupe du monde 2014 avec l’Allemagne, l’ailier gauche n’est plus une option viable pour le Borussia Dortmund. Parti en prêt un an à Fulham, il a livré un exercice assez moyen malgré 6 buts en 25 matches.

D’après les informations de Bild, le départ semble la seule solution pour le natif de Ludwigshafen am Rhein. Disposant d’un salaire imposant (7 millions d’euros par an), il devrait se diriger vers le championnat russe ou la Chine. Il y a quelques semaines, la presse russe expliquait que le Lokomotiv Moscou s’est notamment manifesté.

