Mal en point en championnat avec une 5e place, le BvB n’a plus gagné depuis 5 matches en Bundesliga et doit déjà faire une croix sur la qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. L’avenir de Peter Bosz est plus que jamais incertain mais le coach néerlandais ne souhaite pas mettre en avant son destin. Il préfère se concentrer sur le derby crucial face à Schalke ce samedi (15h30). Une nouvelle défaite pourrait bien sur l’éjecter de son poste.

« Non ça ne m’ennuie pas (de perdre mon poste, ndlr). Je suis entraîneur de football. Je sais que cela peut parfois arriver, même avec des grands entraîneurs mais je ne m’en soucie pas vraiment. Je ne me concentre que sur le match de demain car c’est un match que je veux absolument gagner. Nous devons faire de notre mieux pour gagner, même moi je dois le faire et c’est pour ça que je me concentre sur ce match » a déclaré Bosz en conférence de presse.