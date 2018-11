Débarqué au Borussia Dortmund cet été en provenance de Manchester City, Jadon Sancho impressionne depuis le début de saison. En 17 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur de 18 ans a inscrit 5 buts et délivré 8 passes décisives, suffisant pour être appelé chez les Three Lions. Avant le match amical entre l’Angleterre et les Etats-Unis jeudi soir (21h) où ils pourraient se retrouver, son coéquipier au BvB Christian Pulisic s’est montré particulièrement enthousiaste au sujet de l’international anglais.

« Le ciel est la limite pour un gars comme ça, il a tellement de talent et c’est un super jeune joueur. Parfois, vous devez prendre des risques si vous voulez que de grandes choses se passent. (...) Je suis vraiment heureux pour lui que les choses marchent bien et je veux juste qu’il continue à pousser et qu’il continue à s’améliorer », a expliqué l’international américain à Sky Sports.