Raphaël Guerreiro (25 ans) est un joueur convoité durant ce mercato estival. Le latéral gauche est notamment courtisé par le Paris Saint-Germain où Thomas Tuchel, son ancien coach à Dortmund, aimerait le faire revenir en France. Mais l’international portugais (34 sélections) intéresse également un autre grand d’Europe.

D’après les informations du quotidien espagnol AS, le natif du Blanc-Mesnil serait sur les tablettes du FC Barcelone. Le club catalan aimerait apporter de la concurrence à Jordi Alba à ce poste et l’ancien lorientais fait partie d’une short-list des joueurs ciblés par les Blaugranas, où figurent notamment Junior Firpo (Betis Seville) et Ricardo Rodríguez (AC Milan). Pour rappel, Guerreiro est sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2020 mais le BVB demande 25M€ pour lâcher son joueur.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10