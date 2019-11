Jadon Sancho (19 ans) n’en finit plus d’attirer l’attention. Auteur d’une saison très propre en termes statistiques (trois buts et six passes décisives en huit rencontres de Bundesliga), le joueur du Borussia Dortmund est dans la lignée des performances de sa saison dernière (douze buts et dix-sept passes décisives en championnat). L’international anglais (dix sélections) fait donc tout naturellement partie de la short-list de certains cadors européens. C’est ainsi que l’intérêt du Real Madrid est de nouveau mis sur le devant de la scène en vue du prochain mercato estival comme le rapporte le Daily Mail.

L’actuel deuxième du championnat allemand s’attend à devoir se séparer de sa pépite lors des prochaines fenêtres donnant sur le marché des transferts. Cependant, il va falloir y mettre le prix. L’ailier droit est estimé à environ 100 millions d’euros. Et la concurrence sera rude. Le Paris Saint-Germain ou encore Manchester United seraient également intéressés pour le joueur, qui est en fin de contrat en juin 2022.