Arrivé au Borussia Dortmund à l’été 2017 en provenance de Manchester City, Jadon Sancho a rapidement pris ses marques. Et la saison dernière, l’ailier anglais s’est imposé au sein du club allemand, lui qui a disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues pour 13 buts et 19 passes décisives. Longuement interviewé par Soccer Bible lors d’un événement à Paris, le joueur de 19 ans est alors revenu sur son expérience. Et ce dernier a eu un petit mot pour les Citizens et notamment Pep Guardiola.

« Quand j’ai quitté City, il y avait beaucoup de gens qui doutaient de moi. Ils me disaient : "oh, tu n’aurais pas dû quitter Pep Guardiola." Mais je pensais juste que c’était la meilleure chose pour moi. J’aime toujours Pep, j’aime toujours tout le monde au club, parce qu’ils m’ont pris à Watford et m’ont aidé à devenir qui je suis aujourd’hui, et donc à aller à Dortmund. Ils m’ont aidé à franchir une grande étape. (...) Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui ont participé à ma carrière jusqu’à présent », a lâché le natif de Londres. Des mots qui devraient faire plaisir à l’entraîneur espagnol.

