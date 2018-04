Nous vous en parlons régulièrement depuis quelques mois maintenant. Youssoufa Moukoko est sans doute un nom avec lequel il faudra compter dans les années à venir. À 13 ans, le néo international allemand U16 ne cesse de briller avec l’équipe U17 du Borussia Dortmund.

Il y a quelques jours, il a encore réalisé une performance incroyable face à Bochum. Si le BvB l’a emporté 5-1, c’est Moukoko qui a cristallisé toutes les attentions en s’offrant un nouveau triplé retentissant. Ce qui porte désormais son total à 34 buts en 20 matches de championnat ! S’il a marqué sur coup franc et dans le jeu, c’est son rush de 50 mètres qui a fait le buzz en Allemagne et pour cause. Après avoir écarté au duel son adversaire, le feu-follet du BvB s’amuse dans la surface de réparation avant de fixer et tromper le pauvre gardien de Bochum. Et dire qu’il n’a que 13 ans…